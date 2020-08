Stiri pe aceeasi tema

- "Gura bate guru. Serios. In sensul in care-i greu sa inveți pe cineva cat e flamand, și de 100 de ori mai greu sa inveți pe cineva care-i satul. Asta am observat pe pielea mea, motiv pentru care incerc sa ma țin mereu intre ele, nici satul, nici prea flamand, doar cat sa am destula atenție libera…

- Pare ca nimanui nu-i pasa de pericolul COVID, nu poarta masti, iar singura preocupare e sa intre la strand. "Strandul municipal Iasi. Oamenii nu stiu ca au nevoie de programare. Asteapta sa plece acasa dintre cei intrati. Unul iese, unul intra. Ei, se pare ca se mai intra si altfel, asa apar situatiile…

- Aproximativ 20 de locuitori ai satului Darasti-Vlasca din comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, s-au adunat duminica dimineata in cimitirul din localitate, in fata bisericii, pentru a cere plecarea preotului pe care il acuza ca le cere bani pentru orice serviciu religios. Este vorba in…

- Un polițist din Iași care tocmai ișiincheiase tura a reușit sa prinda un individ care furase omașina. Agentul de poliție din Miroslava a observat mașina furatași a pornit in urmarirea ei, arata publicația Ziarul de Iași.Agentul principal de politie Ionut Puscasu mergea catre casa, luni dupa amiaza,…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție a Capitalei, Natalia Stati, tragedia a avut loc in aceasta dimineața, intr-un parc de agrement din comuna Ghidighici, municipiul Chișinau. © Sputnik / Павел ЛисицынO fetița de cinci ani a murit dupa ce peste ea a cazut…

- Locuitorii din Furceni, raionul Orhei, sint revoltați de felul cum a fost reparat drumul din localitate. Potrivit consilierului Victor Marahovsci, compania care a reparat drumul, potrivit contractului, trebuia sa scoata inițial 735 de tone de sol. {{448581}}Acest lucru a trebuit sa fie facut pentru…

- Perchezitii la Iasi in aceasta dimineata. Mascatii au descins in mai multe locații in municipiul Iasi si intr-o comuna vecina, in speța comuna Ciurea. Surse ale reporterilor BZI au precizat ca ar fi vorba despre mai multe tranzactii cu iz de camatarie. Mai multe persoane urmeaza sa fie aduse la audieri.…

- Un țaran amarat dintr-o comuna din Iași s-a trezit cu mascații pe cap zilele trecute. Habar nu avea ca in casa lui se afla droguri in valoare de aproximativ 100.000 de lei. Peste 1.000 de pastile ecstasy erau ascunse in locuința. Povestea incepe in urma cu cateva saptamani, cand țaranului i s-a facut…