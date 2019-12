Primaria Alba Iulia a demarat procedura de achiziție directa pentru o platforma bugetara participativa – servicii IT, consultanța, dezvoltare software, internet, asistența, prin intermediul careia cetațenii vor putea propune și vota proiecte online. Vor putea astfel contribui direct la modul in care se dezvolta orașul și in care sunt cheltuiți banii din buget. Este vorba […]