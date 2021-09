Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inclus Croatia in Programul Visa Waiver, astfel incat cetatenii acestei tari vor putea intra fara viza pe teritoriul american pentru o sedere de pana la 90 de zile, a anuntat marti seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, transmite Reuters.

- Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat, luni, ca Croația va fi inclusa in programul american Visa Weiver „in urmatoarele zile”, ceea ce le va permite croaților sa calatoreasca fara viza in SUA, potrivit Total Croatia News și Index.hr . „Suntem pe cale sa desființam vizele SUA pentru cetațenii…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a propus ca cetatenii Croatiei sa poata calatori fara vize in SUA. Blinken a postat pe Twitter ca a luat aceasta decizie deoarece este „recunoscut progresul urias al Croatiei de a indeplini standardele stricte impuse statelor care participa in Programul de…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a cerut luni presedintelui tunisian Kais Saied sa ''respecte principiile democratice'' dupa demiterea premierului si suspendarea activitatilor parlamentare, relateaza AFP preluat de agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice, seful diplomatiei americane…

- Republica Moldova a primit cele 500.000 de doze de vaccin anti-Covid de la producatorul Johnson & Johnson. Dozele au fost trimise de Statele Unite prin programul internațional COVAX. „Imi face placere sa anunt donarea a 500.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson (Republicii) Moldova. Aceasta livrare…