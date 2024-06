Cateva sute de persoane s-au adunat in Place de la Republique, la Paris, la o manifestatie impotriva victoriei largi in alegerile europene ale Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), care pleaca dintr-o pozitie de forta in alegerile legislative convocate de catre presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sloganuri și apeluri la un “front popular” in Place de la Republique Manifestantii au strigat sloganuri impotriva RN – ”Tinerii fac ceva pe Frontul National (FN, predecesorul RN)!” – si ale stangii – ”Suntem toti copiii (Fasiei) Gaza!”, ”Noi vrem unitatea…