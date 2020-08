Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, vineri, Guvernul britanic a respins recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in magazine si alte spatii publice, dupa ce a ordonat folosirea lor in mijloacele de transport public din 15 iunie, relateaza dpa, citata de Agerpres. The British Medical Association, un sindicat…

- Vicepremierul Pablo Iglesias a declarat ca aceasta schema vizeaza un numar de aproximativ 2,3 milioane de persoane. Persoanele eligibile pentru a fi incluse in noul program trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 23 si 65 de ani si cu active mai mici de 16.614 euro, excluzand locuinta si imprumuturile…

- Autoritațile ne spun in mod repetat ca trebuie sa pastram distanța de cel puțin un metru și jumatate fața de alți oameni, dar uneori uita de aceste recomandari. In imaginile filmate ieri in Parlament se vede cum mai 15-20 parlamentari il inconjoara pe premierul Ludovic Orban pentru a sta de vorba.

- Ludovic Orban susține ca presedintii PSD si PRO Romania, Marcel Ciolacu si Victor Ponta , ar putea fi amenda ti pentru ca nu s-au conformat masurii de a purta masca in spațiile inchise, mai exact in Camera Deputatilor, noteaza Agerpres . „Pot fi amendati. Oricum, un comportament total incorect din partea…

- Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume impotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putand ajunge pana la 3 ani de inchisoare, transmite AFP.Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de masti de protectie in public,…

- Qatarul a început de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume împotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie în public, pedepsele putând ajunge pâna la 3 ani de închisoare, transmite AFP. Guvernul a decis ca este obligatorie…

- Republica Ceha, in care rata de contagiere a noului coronavirus este una dintre cele mai scazute din Europa, a anuntat vineri ca va autoriza incepand din 25 mai adunarile publice la care participa cel mult 300 de persoane, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Aceste adunari publice, in care au fost…

- Slovenia este prima țara europeana care a declarat sfarșitul epidemiei de coronavirus, conform agenției de stiri HINA . Guvernul sloven a anunțat joi, in sedinta telefonica, sfarșitul epidemiei. Institutul National pentru Sanatate Publica a apreciat ca toate datele arata ca a avut loc o reducere a ratei…