- Vantul, ploile si alte fenomene meteorologice pot provoca deranjamente in rețelele electrice. Aceasta poate cauza intreruperi neprogramate in livrarea energiei si poate crea pericole de electrocutare. Anunțul a fost facut de compania Premier Energy, la data de 3 decembrie, pe canalul de Telegram.

- Cel mai probabil ucrainenii vor trai cu pene de curent cel puțin pana la sfarșitul lunii martie, a avertizat șeful unui important furnizor de energie, informeaza The Guardian. Jumatate din infrastructura energetica a Ucrainei a fost avariata de atacurile rusești, a declarat președintele Volodimir…

- Cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume, Gazprom, a confirmat livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova in luna noiembrie. Anunțul a fost facut de catre președintele Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Operatorul sistemului de transport de energie electrica din Ucraina, Ukrenergo, a avertizat cu privire la posibile intreruperi in furnizarea de energie electrica, din cauza bombardarii de catre rusi a infrastructurii critice din regiunea Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In cursul zilei de luni, Maia Sandu a transmis un avertisment catre toți cetațenii Republicii Moldova, in contextul in care o parte dintre aceștia ar putea merge sa lupte in razboiul din Ucraina, de partea Rusiei. In cadrul aceluiași anunț, președintele Republicii Moldova a explicat cu ce probleme de…

- Ministerul Afacerilor Externe a actualizat vineri, 23 septembrie, alertele de calatorie pentru cetațenii Republicii Moldova și condițiile pe care aceștia trebuie sa le respecte, in contextul pandemiei de COVID – 19, atunci cind merg in alte state. Astfel, potrivit informațiilor de la Ministerul de Externe,…

- ”De asemenea, trebuie sa fim pregatiti pentru ca Rusia sa deconecteze Estonia, Letonia si Lituania de la reteaua de electricitate. Ar fi intelept sa fim pregatiti pentru posibile intreruperi de curent – care includ autoritatile publice, companiile si fiecare persoana”, a afirmat Kallas. Ea le-a cerut…