Cetăţenii americani, îndemnați să părăsească de urgență Belarus Cetatenii americani sunt sfatuiți sa nu calatoreasca in Belarus, iar cei care sunt deja in țara, sa plece imediat, ca urmare a inchiderii a doua din cele sase puncte de trecere a frontierei de la granita cu Lituania, transmite CNN. BREAKING: U.S. citizens in Belarus should immediately leave the country according to the US Embassy

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

