Presedintele american, Joe Biden, i-a indemnat joi pe cetatenii americani sa paraseasca Ucraina "acum" din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea "scapa rapid de sub control", in pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, transmite AFP preluat de agerpres. "Lucrurile ar putea scapa rapid de sub control", a avertizat presedintele american intr-un interviu acordat NBC. Joe Biden a repetat ca nu va trimite soldati pe teren in Ucraina, nici macar pentru a evacua americani in cazul unei invazii ruse, pentru ca asta ar putea declansa "un razboi mondial".



"Cand…