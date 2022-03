Cetățenie pe bani.UE vrea să taie schema pașapoartelor de aur Comisia Europeana a indemnat statele membre sa abroge imediat sistemele de dobandire a cetateniei și de acordare a dreptului de ședere prin investitie. In cadrul acestor sisteme, este posobil ca unii cetateni rusi sau belarusi care fac obiectul sanctiunilor sau care sprijina in mod semnificativ razboiul din Ucraina sa fi dobandit cetatenia UE sau accesul […] The post Cetațenie pe bani.UE vrea sa taie schema pașapoartelor de aur first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii din Irlanda de Nord, Nichola Mallon, a anunțat sambata ca toți refugiații ucraineni care sosesc in Irlanda de Nord vor putea primi transport public gratuit, de la punctul lor de intrare in țara, pana la destinația finala, potrivit The Guardian.Schema temporara va fi introdusa…

- O echipa de la Comisia Europeana va veni, saptamana viitoare, la Bucuresti pentru a se discuta un „mecanism coerent, integrat si rapid” de decontare a cheltuielilor cu refugiatii ucraineni, a anuntat, potrivit Agerpres, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Saptamana viitoare, Comisia…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca se pregateste un proiect de lege care urmeaza sa cuprinda masuri de protectie sociala pentru companiile care vor avea de suferit in urma restrictiilor impuse Rusiei. „Am avut o discutie in weekend cu ministrul Finantelor, am discutat si cu specialistii…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, luni, 28 februarie, ca economia romaneasca poate pierde de pe urma aplicarii sancțiunilor asupra Rusiei daca nu se iau masuri corespunzatoare și a subliniat ca „nu este admisibil” ca Romania sa nu implementeze sancțiunile pentru ca are o situatie dificila. „Ar…

- Romania trimite medicamente si materiale sanitare Ucrainei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se va afla incepand de marti pana joi in vizita in Ucraina, inclusiv pe linia frontului cu separatistii prorusi, pentru a exprima sprijinul Uniunii Europene in favoarea 'integritatii teritoriale' a acestei tari, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…