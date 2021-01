Cetăţeni străini, depistați la graniță astăzi de poliţiştii de frontieră din vestul țării In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera bihoreni și aradeni, au fost depistați 26 de cetateni din Afganistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in mijloace de transport sau pe jos, pe la “frontiera verde”. In data de 19.01.2021, in jurul orei 11.30, politistii de frontiera din cadrul Punctului Politiei de Frontiera Borș, judetul Bihor, au efectuat controlul amanuntit asupra unui ansamblu rutier, inmatriculat in Romania, condus de un cetatean roman. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera bihoreni și aradeni, au fost depistați 26 de cetateni din Afganistan si Tunisia, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 18.01.2021, in jurul orei 17.00, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat, in urma unor actiuni desfasurate de pe linia migratiei ilegale in ultimele 24 de ore, 42 de cetateni din Palestina, Siria si Afganistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 13.01.2021, in jurul orei 19.30,…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci si unu de cetateni din Afganistan, Pakistan si Libia, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.01.2021, in jurul orei…

- Sapte cetateni din Afganistan, ascunsi intr-un ansamblu rutier incarcat cu baxuri de bere, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 22.12.2020, in jurul orei 06.50,…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat in urma actiunilor derulate in zona de competenta, douazeci de cetateni irakieni si sirieni, care folosind diferite metode au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors II si Nadlac II au depistat 17 cetateni din Afganistan si Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu marfuri diverse. * In data de 05.11.2020,…