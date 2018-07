Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, ca un roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, sunt raniti, in urma unui accident rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, la vest de Viena, Austria.

- Un barbat din orașul Balș și-a pierdut viața, iar soția și copilului lui sunt in coma, in urma unui accident teribil ce s-a produs in Bulgaria. Patru mașini și un TIR au fost implicate in teribilul eveniment rutier.

- Un barbat din Bals a murit, iar sotia si copilul sau sunt în stare grava la sptial, dupa ce, duminica, au lovit un TIR, în Bulgaria, în apropierea orasului Mezdra, la întoarcerea din vacanta de pe litoralul bulgaresc.

- Opt romani au fost raniti in accidentul produs pe drumul national 42 din Ungaria, iar dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la spital, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- In aceasta seara, pe una din cele mai tranzitate artere rutiere din Romania, DN 7 / E 81, in judetul Valcea, s-a produs un grav accident de circulatie. Evenimentul s-a soldat cu cinci victime, din care una a decedat. Traficul rutier, la ora 23:00, al serii de 21 iunie, era blocat, dupa mai bine de o…

- O femeie de 83 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu produs, duminica, la Racari. De asemenea, un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, fiind transportat cu un elicopter la un spital din Capitala.