Cetățeni palestinieni și români care susțin Palestina, chemați la sediul Poliției Române. De ce s-au alertat polițiștii Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii le-au recomandat susținatorilor sa respecte legea. „Nu a fost o discuție intimidanta, dar gestul, in sine, a fost”, a explicat unul dintre ei pentru Libertatea. Toți au descris comportamentul poliției ca fiind „civilizat”. O alta persoana a spus ca i s-a cerut sa nu posteze pe Facebook, ceilalți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Poliția Romana raspunde printr-un comunicat, dupa ce Libertatea a aratat ca mai mulți cetațeni romani și palestinieni au fost chemați de reprezentanți ai poliției sa discute despre activitatea lor de susținere a Palestinei. „Nu pot confirma. Sunt zvonuri acestea. O sa mai verific, dar nu am nicio informatie…

- Mai mulți cetațeni romani și palestinieni au descris pentru Libertatea felul in care au fost chemați de reprezentanți ai Poliției Romane sa discute despre activitatea lor de susținere a Palestinei. „Nu a fost o discuție intimidanta, dar gestul, in sine, a fost”, a explicat unul dintre ei. Toți descriu…

- In cursul noptii, un accident rutier a avut pe Autostrada A2, la kilometrul 196, in sensul de mers spre Bucuresti.Potrivit informatiilor transmise de catre ISU Dobrogea, un autocamion a rupt un panou electronic de informare.In jurul orei 06.14, in aceasta dimineata, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Cu privire la speculațiile vehiculate in spațiul public, referitoare la ,,un barbat care ar fi fost prins ca a condus fara permis, de 11 ori și a fost lasat sa plece, dupa care a produs un accident rutier pe DN1 E60, in localitatea Capușu Mare, din județul Cluj, Centrul de Informare și Relații Publice…

- "Cu privire la speculațiile vehiculate in spațiul public, referitoare la ,,un barbat care ar fi fost prins ca a condus fara permis, de 11 ori și a fost lasat sa plece, dupa care a produs un accident rutier pe DN1 E60, in localitatea Capușu Mare, din județul Cluj, Centrul de Informare și Relații Publice…

- Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare nr. 13 ndash; 15, sector 2, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- S-a emis și RO-Alert.UPDATE 19:20Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in localitatea Crevedia, județul Dambovița, a avut loc o explozie la o stație GPL. In urma evenimentului 5 persoane au fost ranite, urmand a fi investigate medical. Circulația rutiera…

- "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DNCB, la intersecție cu DN 4, in zona orașului Popești Leordeni, județul Ilfov, s-a produs o coliziune fața-spate intre patru autoturisme, circulația desfașurandu-se dirijat pe sensul catre Glina. In urma accidentului,…