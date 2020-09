Cetățeni din Siria, Iran și Irak, găsiți abandonați în apropiere de Timișoara Mai mulți cetațeni din Siria, Iran și Irak au fost gașiți de polițiștii de frontiera Timiș pe autostrada A1, in zona kilometrului 506. Aceștia susțin ca au fost abandonați de șoferul microbuzului care ar fi fugit dupa ce a tras pe banda de urgența pentru ca autovehiculul a facut pana. Cei 16 cetațeni straini fost duși la la sediul politiei de frontiera pentru cercetari. Aceștia au varste cuprinse intre 18 și 30 de ani. “Polițiștii de frontiera din Timișoara au fost informați, marți seara, de Politia Autostrazi, ca pe autostrada A1, la km 506, judetul Timis, a fost observat, abandonat pe banda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08.09.2020, in jurul orei 22.00, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a fost primita informatia de la Politia Autostrazi, conform careia pe autostrada A1, la km 506, judetul Timis, a fost observat, abandonat pe banda de urgenta, un microbuz in interiorul…

- Politistii de frontiera de la I.T.P.F. Timisoara, au depistat sapte cetateni turcI care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, potrivit news.ro.Citește…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul…

- Peste doua kilograme de bijuterii din aur au fost gasite de politistii de frontiera de la PTF Giurgiu la trei cetateni bulgari care incercua sa le introduca in tara, declarand ca doreau sa le duca in Germania, unde locuiesc, potrivit news.ro.Potrivit Politiei de Frontiera, in 10 iulie, la Punctul…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat douazeci și trei de cetațeni din Siria, Palestina și Egipt, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Șoferul mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranti și urmeaza a fi prezentat in fata instantei cu propunere…

- Politistii de Frontiera de la Petea au descoperit, intr-o autoutilitara, 23 de cetateni din Siria, Palestina si Egipt care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Aceleasi persoane au fost surprinse de politisti si in urma cu cateva zile. ”In data de 2 iulie a.c., politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in doua microbuze de transport marfa, 33 de cetateni din Siria, Somalia și Libia, care se indreptau catre granita cu Ungaria. Calauzele, doi cetațeni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti și urmeaza a fi prezentate in fata instantei cu propunere…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in doua microbuze de transport marfa, 33 de cetateni din Siria, Somalia și Libia, care se indreptau catre granita cu Ungaria. Calauzele, doi cetațeni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti și urmeaza a fi prezentate in fata instantei cu propunere…