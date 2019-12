Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au prins 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan, intre care si adolescenti, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetatean roman, anunta NEWS.ro.Potrivit unui comunicat de presa,…

- Politistii de frontiera din Oravita – judetul Caras Severin au depistat 24 de irakieni si sirieni, calauziti de un sarb, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unei calauze sarbe. Cetateanul sarb a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instanței…

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil de doar un an, care au intrat ilegal in Romania, ajungand pana in localitatea Mercina din judetul Caras-Severin.

- Politistii de frontiera din Moravita, judetul Timiș, au depistat un cetatean roman care transporta cu un microbuz doisprezece cetațeni afgani. Acestia intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. Fata de cetateanul roman se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni proveniti din Irak, Iran, Algeria, Siria si Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosind diferite metode. Patru dintre ei erau ascunsi sub semiremorca unui automarfar, iar unul in portbagajul unui autoturism.…

- Unsprezece cetateni turci, intre care trei copii, care au trecut frontiera din Serbia pentru a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin. Alaturi de acestia au fost prinsi doi afgani si un roman, care ii ajutau in demersul…

- Zece tineri, cetateni afgani, care au recut ilegal frontiera din Serbia si care incercau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetatean roman, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis. Ei se aflau cu totii intr-un autoturism, potrivit news.ro.Politia…

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…