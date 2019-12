Cetățeni de onoare ai județului, la 30 de ani de la Revoluție La 30 de ani de la Revoluția Romana din 1989, autoritațile județene au decis sa le confere unora dintre eroii hunedoreni care au patimit sau care chiar și-au dat viața in actul istoric care a condus la caderea regimului comunist din Romania. Numele celor care vor primi, intr-un cadru festiv, titlul de ”Cetațean de onoare al județului Hunedoara” și ”Diploma de Excelența”, conform deciziei adoptate de consilierii județeni la ședința din 29 noiembrie 2019 a fost selectat in urma adresei primite din partea Asociației Județene a Raniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri ”Decembrie… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

