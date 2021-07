Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat trei tineri din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu grupaje metalice. In data de 08.07.2021, in jurul orei 09.40, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera aradeni au depistați unsprezece vietnamezi ascunși intr-un compartiment special amenajat dintr-un automarfar. Aceștia incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea. Vietnamezi depistați de polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat doisprezece cetateni din Afganistan, Algeria și Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar, respectiv pe jos.

- Politistii de frontiera au prins, in ultimele 24 de ore, 20 de migranti din Siria, Irak si Afganistan cand incercau sa treaca frontiera,, ascunsi intr-un autocamion sau traversand pe jos un camp. In Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in timp ce era verificat un autocamion condus de un cetatean…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II - judetul Arad au depistat, joi, la un control amanuntit asupra a doua ansambluri rutiere, cinci cetateni din Afganistan si Algeria, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. ''Azi dimineata, politistii de frontiera din cadrul Punctului de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patru cetateni straini, ascunși in doua automarfare - conduse de cetațeni romani - care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Soferii transportau, conform documentelor de insotire a marfii, frigidere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat opt cetateni din Maroc și Tunisia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi pe osiile a patru automarfare. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat opt cetateni din Maroc și Tunisia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi pe osiile a patru automarfare. „In acest sfarșit de saptamana, polițiștii de frontiera din cadrul…