- Un rus care a fost investigat de poliție dupa ce fiica sa in varsta de 12 ani a facut la școala un desen anti-razboi, in care rușii bombardeaza o familie din Ucraina, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, potrivit unui grup pentru drepturile omului, relateza The Guardian.

- Un soldat rus, care a marturisit ca a comis crime de razboi in Ucraina, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare de catre un tribunal din Habarovsk, in Orientul Indepartat rus, dar nu pentru atrocitatile comise, ci pentru raspandire de „informatii false”.

- Un tribunal din orasul Koln, vestul Germaniei, a condamnat marti un barbat la 14 ani si sase luni de inchisoare pentru abuz impotriva copiilor, fapte savarsite in timp ce acesta lucra ca babysitter in perioada 2005-2019 in orasul Wermelskirchen, relateaza dpa.

- „Exista o singura modalitate de a supraviețui in inchisoare. Asta cu autocontrol și disciplina absolute. In inchisoare, placerile tale zilnice sunt extrem de mici, apeluri telefonice și cafea fierbinte. Cand te trezești, vei dori in mod natural sa iei o cafea fierbinte și sa dai apeluri telefonice”,…

- Omul de afaceri constantean Iusuf Mahir a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare pentru ucidere din culpa, in cazul fetitei de 12 ani ce a murit in timp ce se juca intr-un bloc aflat in construcție. Incidentul a avut loc in urma cu șase ani. Fetița a decedat dupa ce a cazut de la etajul cinci…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, din nordul țarii, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor de viol asupra a doua minore, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 8 ani cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis.

- NOUA ani de INCHISOARE pentru un tanar din Alba. A violat o fetița de 12 ani, la o petrecere de majorat Un tanar din Alba a fost condamnat la ani grei de inchisoare pentru viol, de catre magistrații Judecatoriei Alba Iulia. Pedeapsa din data de 25 ianuarie vine la doi ani de la comiterea faptelor. …

- DE NECREZUT… Cei doi traficanti care au cazut in plasa intinsa de DIICOT – ST Vaslui, in urma unui flagrant realizat in Barlad in decembrie 2021, au primit sentința! Tribunalul Vaslui i-a condamnat pe Ștefan Dranga și Ibris Randu Alexandru, ambii aflați in arest la domiciliu! Ștefan Dranga a primit…