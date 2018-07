Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, o cetațeana de origine rusa in varsta de 29 de ani, a fost arestata duminica și a fost prezentata luni in fața unui magistrat din Washington fiind acuzata de conspiratie in vederea infiltrarii unor organizatii politice americane in beneficiul guvernului rus, conform Departamentului American…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 14:30 Donald Trump: “Avem foarte multe lucruri bune de discutat” Inainte de intalnirea propriu-zisa, cei doi lideri au pozat pentru…

- Susan Sarandon, actrița dupa care au suspinat milioane de barbați in anii ’80, a dat de necazuri. Ea s-a aflat intre 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au organizat intr-o cladire din Senatul american, la Departamentul de Justitie, un protest fata de politica dura in domeniul imigratiei…

- Actrita americana Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au participat la un protest fata de politica privind imigrantii a lui Donald Trump, organizat la Departamentul de Justitie din Senat.

- Actrita americana Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au participat la un protest fata de politica privind imigrantii a lui Donald Trump, organizat la Departamentul de Justitie din Senat, potrivit theguardian.com.

- Vicepremierul Ana Birchall s-a intalnit, luni, la Washington, cu secretarul de stat Mike Pompeo si cu secretarul Energiei, Rick Perry, prilej cu care a transmis angajamentul Guvernului de la Bucuresti pentru aprofundarea si dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari, scrie Agerpres.Citeste…

- Un judecator american a dat marti unda verde megafuziunii dintre gigantul american de telecomunicatii AT&T si grupul media Time Warner, o infrangere pentru administratia Trump, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Judecătorul districtual Richard Leon, din Washington, a afirmat că Departamentul…