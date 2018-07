Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Serviciile de securitate ruse au urmarit-o timp de trei ani pe Carina Țurcan, moldoveanca acuzata de Moscova de spionaj in favoarea Romaniei. Informația a fost oferita de agenția RBC, care citeaza surse apropiate guvernarii ruse și din cadrul unei mari companii energetice.

- Actrita Susan Sarandon s-a aflat intre 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au organizat intr-o cladire din Senatul american, la Departamentul de Justitie, un protest fata de politica dura in domeniul imigratiei instituita de Donald Trump, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Ea…

- Carina Țurcan respinge acuzațiile care ii sunt aduse, a spus avocatul ei, Dmitri Tsuprik, pentru Tass.”Nu intelege de ce este acuzata si nu are nicio informatie despre ce (infractiune) ar fi comis. Crede ca acest caz are drept scop inlaturarea ei din functie”, a spus avocatul.In…

