- Un adolescent a fugit cu telefonul unui barbat chiar in centrul Timisoarei. Sub pretextul ca ar dori sa dea un apel, tanarul a pus mana pe dispozitiv si a incercat sa se faca nevazut, dar a esuat dupa ce a fost surprins si de catre politistii locali. Ieri seara, in jurul orei 23.15, polițiștii locali…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 22 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Șoferul avea o alcoolemie de 1.17 la mie in aerul expirat.

- Roata panoramica adusa in premiera la Targul de Craciun din Timișoara, s-a dovedit a fi o veritabila atracție in Piața Victoriei. Timișorenii și turiștii au facut coada sa dea o tura cu roata amplasata in mijlocul pieței.

- In urma sesizarilor, politistii locali au actionat azi dimineata in zona caii ferate de langa Piata 700 din Timisoara. Doua persoane au fost depistate si predate serviciului de asistenta sociala, in timp ce colibele improvizate au fost demolate si gunoiul strans in jurul acestora a fost strans de echipele…

- Vineri, 16 decembrie, in centrul orașului Timișoara, in Piața Victoriei, de la ora 17, va avea loc concertul Folk Pentru Revoluție, in cadrul caruia vor susține recitaluri Dana Varadi Band, Lia Burg, BegArt, Ștefan Trubadur și Pragu de Sus. Lia Burg a ajuns sa fie cunoscuta publicului larg prin prestația…

- Politistii locali au depistat ieri noapte un grup de sapte tineri, in zona Dambovita a Timisoarei, suspecti de spargeri de autoturisme. O patrula de polițiști locali a fost sesizata de un cetațean, in jurul orei 0.45, ca persoane necunoscute i-au spart autoturismul parcat pe strada Dreptatea colț cu…

- Un tanar a fost ranit dupa ce doua grupuri de barbati s-au incaierat, sambata noapte, in timp ce stateau la coada la un fast-food din centrul Timisoarei. Motivul disputei a fost ordinea la rand, scrie Tion.ro. Scandalul a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.45, la coada, in…

- Jaf in mijlocul zilei in „punctul 0” al capitalei Banatului. Marti, o femeie a fost deposedata de portofel in Piata Victoriei iar hotii i-au extrad o suma importanta de bani de pe cardul bancar. Polițiștii Secției 1 Timisoara au fost sesizați de femeia in varsta de 59 de ani ca in jurul orei 15, in…