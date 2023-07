Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata, in jurul orei 6:55, politistii ilfoveni au oprit in […] The post Cetațean turc prins la volan sub influența a patru droguri. Tanarul nu are nici permis de conducere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .