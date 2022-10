Cetatean turc din Constanta, urmarit international pentru talharie calificata, lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare si inselaciune, depistat de politistii de imigrari (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița, condamnat la 8 ani de inchisoare și pe numele caruia autoritatile spaniole au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud Ieri, 26 septembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița-Nasaud…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, patru in județul Ilfov, doua in municipiul București și unul in județul Buzau. Totodata, polițiștii vor pune in…

- Trei tineri, doi baieți și o fata, banuiți de spargerea mai multor autoturisme din municipiul Zalau au fost identificați de polițiști. Adolescentul de 16 ani și tanarul de 20 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Salaj. Cei trei sunt banuiți ca…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Județului Cluj au sanctionat contraventional, cu amenda in valoare de 110.000 lei, reprezentanții unei societați comerciale, de pe raza de competența, pentru primirea la munca fara forme legale a 11 cetateni straini, din Turcia, in conformitate cu…

- Un barbat acuzat in Republica Moldova de savarsirea unei crime cu cruzime a fost depistat in trafic de politisti pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei, el fiind arestat in vederea extradarii. Politia Capitalei a anuntat ca, miercuri, in jurul miezului noptii, agentii de la Sectia 21 au depistat…

- Un cetatean turc, urmarit international pentru furt calificat, violare de domiciliu si vatamare corporala, a fost depistat in Ilfov. El are de ispasit un rest de pedeapsa de 7 ani si 8 luni de zile. Autoritatile din Turcia au formulat cerere de extradare, conform news.ro. Fii la curent cu…

Polițiștii clujeni au depistat un barbat din Arad, urmarit național, pentru infracțiunea de inșelaciune. La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 20.50 polițiștii din cadrul Serviciului de...