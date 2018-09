Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de vineri, 14 septembrie, trei femei romance au batut un barbat tunisian intr-un bar din Civitanova Marche, provincia Macerata. Tunisianul a intrat in baia unde erau conaționalele noastre și a incercat sa o sarute pe una dintre ele. A inceput o cearta intre protagoniștii acestei…

- Barbatul de 27 de ani trece prin clipe grele și aduce acuzații grave parintilor si fratelui sau. Mihai spune ca, in urma unui teribil accident, a primit ca despagubire suma de 65.000 euro, bani pe care familia lui i-ar fi luat. Acesta povestit calvarul prin care trece, in direct la Acces Direct. „Sunt…

- Instanta de judecata a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui tanar de 29 de ani, cuzat de lovire sau alte violente, violare de domiciliu, tulburare a ordinii si linistii publice, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis…

- Mii de romani din toata lumea au pornit la drum spre Romania pentru a participa la protestul de maine care incepe la ora 15.00 in Piata Victoriei. Dupa ce, marti, grupuri mari de romani din Marea Britanie s-au adunat in coloane pentru a se intoarce in tara pentru protestul Diasporei, ieri, si romanii…

- Un cetatean roman rezident in Italia a fost ranit usor in urma exploziei ce a avut loc, luni, in apropierea aeroportului din Bologna, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, marti, AGERPRES. Imediat dupa semnalarea accidentului, o echipa a oficiului consular s-a deplasat…

- Gestul unei romance a impresionat Italia dupa ce a dat poliției un portofel gasit pe strada. In acesta se aflau aproape 2.000 de euro, dar femeia nici nu s-a gandit sa-și insușeasca banii, scrie Roma Today citata de Rotalianul.com. Romanca a gasit portofelul pe o strada din Roma, s-a dus la prima patrula…

- Cristian Boureanu a fost condamnat la doi ani și doua luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj. Totodata, acesta va fi obligat sa-i plateasca daune morale in valoare de 7.000 de euro polițistului agresat, plus 240.000 de lei daune materiale catre spital.