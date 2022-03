Cetățean spaniol prins beat la volan, în județul Cluj La aceeași data, in jurul orei 20.30, un barbat in varsta de 59 de ani, cetațean spaniol, a fost depistat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej, in timp ce se deplasa pe DC177, prin localitatea Vad. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultandandu-i concentrația de 0.69 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicala in vederea prelevarii de mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

