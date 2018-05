Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani, din Serbia, care era cautat international pentru fapte de genocid, a fost capturat de politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-port, se arata intr-un comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un barbat, cetatean turc, in varsta de 45 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor si o remorca, ambele inmatriculate in Turcia a fost retinut de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un pistol cu gaz, pe care un cetatean moldovean l-a ascuns in buzunarul hainei, pentru a nu fi depistat la controlul de frontiera. Potrivit unui comunicat de presa remis luni de Inspectoratul Teritorial al Politiei…

- Politisti de frontiera si vamesii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit in bagajele a doi cetateni moldoveni droguri, substante anabolizante si un permis de conducere fals. Potrivit unui comunicat remis luni de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare."In data de 20 martie a.c.,in jurul orei 08:30, la Punctul de Trecere…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Salaj, cautat de autoritati pentru furt, a fost prins, vineri, 9 martie, in jurul orei 3, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, in timp ce intra in tara. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera, pe numele…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…