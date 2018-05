Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii de Apel Iasi l-au achitat pe fostul deputat galatean Mihail Boldea in dosarul in care este acuzat de spalare de bani in forma continuata. Potrivit site-ului instantelor de judecata, aceeasi instanta i-a achitat si pe Mihaela Barabanciuc si George Hristu, care au fost judecati in acelasi…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au indisponibilizat un microbuz marca Mercedes Benz, in valoare de 31.000 de euro, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia. In data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere Stamora-Moravita impreuna cu inspectorii vamali au descoperit si confiscat 149 de comprimate de Bromazepam, produs ce face parte din categoria substantelor aflate sub control national, pe care un cetatean sarb intentiona sa le introduca ilegal…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai rutier au depistat i predat autoritilor competente un cetean român urmrit internaional pe numele cruia era emis o alert de punere în aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritile din Germania.La sf&aci...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Andrei-Marian Stoian, in varsta de 17 ani, este elev in clasa a XI-a la Seminarul Teologic din Galati, dar si membru al Astroclubului "Calin Popovici", care functioneaza pe langa Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta" Galati, el fiind pasionat de astronomie.…

