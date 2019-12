Cetăţean român condamnat la închisoare în Ungaria pentru trafic de migranţi Cetatean roman condamnat la inchisoare in Ungaria pentru trafic de migranti Procurorii ungari au decis trimiterea în judecata a barbatului în vârsta de 40 de ani pentru comiterea infractiunii de trafic de migranti în scopul obtinerii de foloase materiale, sentinta în cazul acestuia fiind pronuntata în baza unor proceduri accelerate. Potrivit procurorilor ungari, în urma cu câteva zile acesta s-a întâlnit cu sapte imigranti ilegali, 6 sirieni si un irakian care se ascundeau în zona unui drum national din sudul Ungariei… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

