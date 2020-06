Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean ucrainean, cautat de autoritațile romane pentru savarșirea infracțiuni de trafic de migrați. In data de 12 iunie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile romane pentru infracțiuni de fals. Marți, 09 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism cautat de autoritațile belgiene. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile italiene pentru savarșirea de infracțiuni contra proprietații. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Hunedoara pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Duminica, 17 mai a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Ungaria au decis ca incepand de duminica, 17.05.2020, ora 22.00 sa permita cetațenilor romani care calatoresc cu autoturisme (ori pe jos) intrarea pe teritoriul Romaniei și prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea (județul Satu Mare). Decizia a fost luata in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Joi, 09 aprilie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Iulia stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”In cursul serii…