Cetăţean norvegian acuzat de un prejudiciu total de peste 2 milioane de euro, prins la Bucureşti Un cetatean norvegian cautat pentru fraude economice dupa ce ar fi creat un prejudiciu toal de peste 2 milioane de euro a fost prins la Bucuresti. Barbatul, in varsta de 40 de ani, este acuzat ca, in decurs de aproape sapte ani, ar fi indus in eroare institutii de credit, precum si rude si cunostinte, de la care s-ar fi imprumutat cu sume de bani, pretinzand ca este reprezentantul unei organizatii secrete de informatii, care va folosi banii pentru diverse cauze umanitare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au depistat, in Bucuresti, un barbat de 40 de ani, cetatean norvegian, impotriva caruia autoritatile judiciare norvegiene au emis un mandat european de arestare pentru comiterea de fraude economice. Suspectul s-a erijat in reprezentantul unei organizatii secrete de informatii si a primit…

- Un cetațean norvegian cautat pentru fraude a fost prins in București. Barbatul s-a erijat in reprezentantul unei organizații secrete de informații și a primit 1,2 milioane de euro pentru cauze umanitare. De asemenea, a scos din conturile rudelor sale 1,1 milioane de euro. Fii la curent cu…

- In ziua de 25 aprilie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, au depistat un barbat in varsta de 30 de ani, din Buzau, urmarit national. Pe numele sau, Judecatoria Sectorului…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, s a declarat joi, 31 martie, socat de decizia instantei in cazul sau, pe care spune ca o respinge, si anunta ca isi va apara mai departe dreptatea.Sunt socat de decizie si o resping. Instanta nu a tinut cont de niciunul dintre argumentele…

- Joi dimineața, oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții in București, Dambovița și Prahova. Vizați sunt mai multe dezvoltatori imobiliari, care ar fi prezentat la recepție mai multe locuri de parcare decat cele existente. Prejudiciul provocat este unul uriaș. Prejudiciu 2 de milioane de euro…

- Peste 50 de perchezitii au loc joi dimineata, in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari, care ar fi prezentat, la recepție, mai multe locuri de parcare decat cele construite. „Astazi,…

- nspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat o firma cu sediul in București, prin intermediul careia, in perioada 2019–2021, s-au vandut online telefoane mobile de ultima generație și s-au obținut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fara a fi inregistrate…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru abuz in serviciu și instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați alți foști și actuali șefi din primarie, arata un comunicat DNA, prezentat de Realitatea Plus.Dosarul de corupție este legat…