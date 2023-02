Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean italian, administrator al unei firme de transport marfuri, a fost trimis in judecata la Judecatoria Alba Iulia pentru inșelaciune. Prejudiciul se ridica la peste 200.000 de euro.

- "Cauzele in legatura cu (masurile -n.r.) din pandemia de Covid, unele aparute in public, altele facute de serviciile teritoriale, au fost mai putin evidente. S-au trimis in judecata 72 de dosare cu zeci de inculpati. Si acum avem pe rol in lucru 90 de dosare cu infractiuni in legatura cu situatia pandemica,…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat ca autoturismul care a fost incendiat marți seara in extravilanul orașului Ineu, fusese abandonat de mai mult timp in camp. Autoturismul aparține, conform IPJ Arad, unui cetațean italian care nu se afla in țara. Cel care a pus focul…

- Procurorii DNA a trimis miercuri in judecata firma FRUCTAVIT SRL și pe administratorii ei pentru o presupusa fraudare a fondurilor UE cu 375.000 euro, potrivit unui comunicat. Proiectul vizat este inființarea unei ferme de afine ecologice pe un teren de 20 de hectare concesionat de la de la Primaria…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Danielei Mihaly, director al Directiei economice si membru in consiliul de administratie al Muzeului National…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian-Ionuț Chesnoiu și alți foști angajați ai Ministerului Agriculturii, au fost trimiși in judecata de procurorii DNA Timișoara. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Medicul șef secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” Timișoara, Virgil Musta, a fost trimis in judecata, alaturi de directorul medical al spitalului, un medic și o asistenta. Musta e suspectat ca a convins trei asistente sa lucreze pentru firma sa, in timpul serviciului. Procurorii…