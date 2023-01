Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Petrești au oprit, luni, pentru control, pe raza comunei Uliești, un autoturism condus de un barbat din Belarus. Acesta se pare ca abia se ținea pe picioare din cauza alcoolului consumat. In urma testarii cu aparatul etilotest, barbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 1,40 mg/l…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit in trafic, pentru control, pe strada Nicolae Balcescu din Targoviște un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Aninoasa. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu…

- Un barbat, cetațean al statului Belarus, mort de beat la volanul unei mașini pe strazile comunei Uliești, polițiștii din cadrul Secției 10 de Poliție Rurala Petrești au oprit, pentru control, pe raza comunei Uliești, un autoturism condus de un barbat, cetațean al statului Belarus. Intrucat conducatorul…

- La data de 9 Ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 de Poliție Rurala Petrești au oprit, pentru control, pe raza comunei Uliești, un autoturism condus de un barbat, cetațean al statului Belarus. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost suspus testarii cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit, pentru control, pe raza municipiului Targoviște, un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Candești. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost supus testarii cu etilotest, prezentand o alcoolemie cu o valoare de…

- La data de 3 decembrie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Carpiniș, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator nu a respectat semnalul, continuandu-și drumul. Polițiștii au urmarit autoturismul…

- DROGAT la volan, pe strazile din Șard: Tanar de 18 ani, prins sub influența substanțelor psihoactive DROGAT la volan, pe strazile din Șard: Tanar de 18 ani, prins sub influența substanțelor psihoactive La data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 01,45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos,…

- DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise La data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 01,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de…