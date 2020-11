Cetățean deranjat de coșurile de gunoi Un cetațean din satul Crișan a fost deranjat de doua pubele de gunoi, astfel ca le-a impins in albia paraului Valea Juncului. Este o situație atipica cu care s-au confruntat autoritațile locale, care au amplasat pubelele la solicitarea cetațenilor. ”Un grup de cetațeni din satul Crișan a solicitat Primariei Ribița amplasarea a doua pubele de gunoi, in aval de podul ce traverseaza paraul Valea Juncului. Deși terenul ales este pe domeniul public, a doua zi, nemulțumit de locația aleasa, d-l (….), a impins cele doua pubele in albia paraului Valea Juncului. Astfel de fapte sunt inadmisibile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

