Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit intr un microbuz din Nadlac II noua arme ascunse sub bancheta mijlocului de transport. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr un microbuz condus de un cetatean bulgar, noua arme ascunse…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in țara, intr-un microbuz condus de un cetațean bulgar, noua arme ascunse sub bancheta mijlocului de transport.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-un camion ce transporta ambalaje, 30 de cetateni din Egipt... The post 30 de cetațeni din Egipt si Sri Lanka, depistati intr-un camion. Intentionau sa treaca fraudulos frontiera appeared first on…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar... The post Peste 23 de tone de deșeuri din materiale plastice trimise din Germania in Romania, oprite la frontiera Nadlac II appeared first…

- 50 de persoane care incercau sa treaca ilegal frontiera Romaniei au fost gasite intr-un camion aflat la Nadlac. Alți 42 de straini au fost descoperiți in doua mașini, in aceași loc, in ultimele 24 de ore. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au anunțat ca au…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intr-un automarfar ce transporta bauturi racoritoare, respectiv pe jos, 33... The post 33 migranți, prinși cand incercau sa treaca fraudulos frontiera appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat in doua autoturisme, ascunsi pe banchetele din spate si in portbagaje,... The post Doua autoturisme cu migranți ascunsi in portbagaj, sub un morman de haine, depistate de polițiștii de frontiera de la Nadlac II…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intr-un camion ce transporta produse alimentare, 40 de cetateni din Bangladesh... The post 40 de cetațeni din Nepal si Bangladesh depistati intr-un camion la frontiera Nadlac. Intentionau sa treaca fraudulos…