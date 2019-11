Stiri pe aceeasi tema

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 42 de ani, la volanul unui autocamion inmatriculat in Bulgaria care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, pahare de sticla, din Bulgaria pentru Marea Britanie.…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism, 1.660 pachete cu țigari si 4.8 kilograme de tutun, fara documente legale, pe care un cetațean britanic a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 17.09.2019, in jurul orei 11.40, la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu…

- Doi cetateni sirieni, mama si fiu, au incercat sa intre ilegal in Romania folosind pasapoarte care nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. Aceștia au fost prinși de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat. „La Punctul de Trecere al Frontierei Calafat - ITPF Giurgiu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscripționate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data…

