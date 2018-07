Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cu impuscatori in trafic la Craiova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de vineri spre sambata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din Craiova, au fost trase focuri de arma. La fata locului s-au deplasat politistii,…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat si retinut un barbat de 28 de ani, din comuna Helegiu, impotriva caruia a fost instituita masura urmaririi la nivel international.

- Un barbat in varsta de 66 de ani din Alba Iulia, urmarit la nivel national, pentru ca nu si-a respectat conditiile stabilite in masura preventiva a controlului judiciar, a fost retinut, duminica, pe politisti. Potrivit IPJ Alba, in 22 iulie, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului…

- La data de 13 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat de 55 de ani, cetatean olandez, urmarit la nivel international, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, pentru infractiuni comise pe teritoriul acestui stat. Persoana…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au efectuat o acțiune specifica, ocazie cu care a fost depistat, la imobilul unde locuiește, un barbat, de 33 de ani, din municipiul Targu ...

- Doua accidente grave au avut loc, joi, in județul Arad. O persoana și-a pierdut viața la Voivodeni, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un microbuz, iar alta a fost ranita. (Promotiile zilei la monitoare) In același timp, pe Autostrada A1, la kilometrul 532, dinspre Timișoara spre Arad, un…

- Un barbat certat cu legea a fost depistat ieri in timp ce se afla la Timisoara. Acesta era dat in urmarire nationala pentru doua infractiuni diferite. Una a fost comisa impotriva patrimoniului, iar cealalta, in regimul rutier. Tanarul de 28 de ani a fost prins de politistii Serviciului de Investigatii…

- "In data de 05 mai a.c., in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati-port, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare controlului de frontiera, cetateanul sarb Stevan B., in varsta de 50 de ani, facand parte din echipajul unei nave sub pavilion Serbia. La controlul…