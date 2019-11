Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cetațean algerian din grupul celor șase transfugi care au provocat un incendiu la bordul unei nave și apoi au fugit, a fost prins in zona garii din Targu Jiu, potrivit Mediafax.Un alt cetațean algerian din cei șase pasageri clandestini care au parasit nava „Nordic Barents” a fost dus,…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucratori ai Politiei Transporturi si Biroului pentru Imigrari Satu Mare au depistat doi cetateni din Algeria si Maroc, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei, ieri, 5 noiembrie 2019. Aseara, in jurul orei 21.30, in Gara CFR…

- Patru permise de conducere au fost reținute, joi și au fost aplicate 33 de sancțiuni in valoare de aproximativ 20.000 de lei șoferilor care nu au respectat legislația rutiera la trecerile la nivel cu calea ferata. In timpul acțiunii „Atenție la tren” au fost verificate 130 de vehicule.…

- Polițiști rutieri din cadrul IPJ Gorj precum și cei din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj, au desfașurat ieri acțiunea „Atenție la tren”, pentru reducerea riscului rutier in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Cu ocazia controalelor efectuate au fost verificate 130 de vehicule,…

- Polițiștii de imigrari din Calarași, in urma unei acțiuni intreprinse pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a strainilor, au depistat in situație ilegala, un barbat din Bangladesh. Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al județului Calarași impreuna…

- Politisti de frontiera si lucratori vamali de la Punctul de trecere a frontierei Albita au descoperit peste 20 de kilograme de bijuterii din chihlimbar, ascunse in bagajele personale si pe corpul unui cetatean turc.

- Pandurii au revenit aseara la antrenamente la Targu Jiu, dupa ce o mare parte a jucatorilor din lot au fost plecati acasa, primind doua zile libere dupa meciul din etapa trecuta. La antrenamentul de aseara Pandurii au avut parte de doi noi colegi la...