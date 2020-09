Cetatea Sighișoara, cetate medievală încă locuită în Europa Cetatea Sighișoara reprezinta centrul istoric al orașului și face parte din patrimoniul mondial al UNESCO din anul 1999. Construita in secolul al XII-lea de comunitatea saseasca, Cetatea Sighișoara a ramas in mod uimitor neschimbata pana in zilele noastre. Intemeiata de coloniștii germani veniți din regiunea Rinului de Nord, Cetatea Sighișoara se dezvolta continuu datorita breslelor de meșteșugari tot mai puternice și bogate. Ea a ramas pana azi una dintre cele mai frumoase și cea mai mare cetate medievala inca locuita din Europa. Casa cu Cerb Cetatea Sighișoara Turnul cu Ceas, care adapostește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment cultural de excepție: marele savant roman DENIS BUICAN va avea o intalnire cu publicul la Palatul Suțu/București · Evenimentul este organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania · Cu acest prilej va fi lansata și Antologia CERTITUDINEA Miercuri, 9 septembrie 2020, la invitația…

- Este unul dintre copiii de aur ai Buzaului, dintre cei care au reușit sa obțina rezultate deosebite la olimpiade. Luca Pana va face parte din echipa care va reprezenta Romania la Olimpiada Balcanica pentru Juniori care va avea loc luna viitoare. Absolvent al Școlii nr. 1, Luca este clasa a IX-a la Liceul…

- Hotelul Radisson Blu Aurum Brașov va fi finalizat la sfarșitul anului 2021, fiind primul hotel afiliat la brandul Radisson BLU din zona Transilvania. Hotelul este situat in zona centrului istoric al Brașovului, in apropierea principalelor atracții turistice ale orașului. Cladirea este cunoscuta brașovenilor…

- Antreprenorul Mariuca Talpes susține ca elevii romani care au facut ore online, nu la fel de eficiente precum cele din clasa, vor avea un salariu mai mic de-a lungul vietii profesionale. In plus, aceasta puncteaza faptul ca un elev care abandoneaza școala reprezinta o cheltuiala de un milion de euro…

- Iubitorii muzicii simfonice au ocazia, in acest weekend, sa se bucure de concerte in aer liber, pe esplanada Filarmonicii de Stat, in curtea Muzeului de Istorie si in curtea interioara a Palatului Brukenthal din centrul istoric al municipiului Sibiu, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES.…

- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleti de ingrasamant eco din lana de oaie, Naked Sheep fiind astfel primul producator de ingrasamant eco din lana de oaie din Romania. Fertilizatorul se vinde in pachete de 450g, 1 kg, 5 kg,…

- 1 Rovinj (Croația) Pentru mulți, Rovinj este cel mai frumos sat din Croația. Este atracția principala a coastei istriene, deoarece, in pofida numeroșilor turiști care viziteaza aceasta peninsula care nu ofera prea multe puncte de interes specifice, Rovinj are mult farmec. Este unul dintre acele locuri…

- In scurt timp, orașul Calarași va avea o harta absolut diferita. Aceasta, pe langa obiectivele turistice care vor putea fi vizitate, va mai prezenta și elemente ce țin de flora, fauna sau alte elemente cu care orașul se mandrește. De unde a venit ideea? ”La muzeu veneau vizitatorii și majoritatea intrebau…