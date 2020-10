Cetatea Rupea, bijuterie medievală renăscută din cenușă Cetatea Rupea este o adevarata bijuterie și un monument istoric cu o poveste fascinanta. Abandonata in 1790, ajunsa intr-un stadiu avansat de degradare, Cetatea Rupea a renascut dupa renovarile extinse care s-au incheiat in 2013. In calatorie prin Transilvania, pe drumurile care duc la Brașov, este imposibil sa nu te atraga silueta robusta cu care Cetatea Rupea iese in evidența de departe. In ultimii ani, a devenit unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat din țara și te va cuceri de cum vei urca spre prima poarta. Cetatea Rupea inainte de reconstructie Ridicata pe un deal inalt, asemeni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

