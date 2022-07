Cetatea Medievala Bistrița și Castelul de la Arcalia se numara printre obiectivele care vor fi finanțate prin PNRR. Practic sunt incluse in rutele turistice-culturale și astfel finanțata promovarea lor și creșterea numarului de turiști care se bucura de ele. 3 obiective din județ au fost luate in calcul in cea de-a doua etapa de evaluare. Inca 3 obiective din județ vor fi promovate prin Programul Național de Redresare și Reziliența, fiind incluse in rutele turistice-culturale. Este vorba despre Cetatea Medievala Bistrița, Castelul contelui Bethlen de la Arcalia și Biserica Reformata Șieu Odorhei.…