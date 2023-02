Joi, 2 februarie 2023, ora 12:00, la Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», are loc prezentarea publica a lucrarii ”Cetatea Hustului”, realizata de pictorul Hollosy Simon in anul 1896. Prelegerile vor fi susținute de doamna Mirela Barz, manager al Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, domnul Alin Pralea, muzeograf in cadrul aceluiași muzeu, respectiv […] Source