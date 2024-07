Cetatea Ardud, situata in județul Satu Mare, este una dintre cele mai puternice fortificații ale Transilvaniei, invaluita intr-o legenda fascinanta care circula pana in zilele noastre. Fortareața a fost refacuta in urma cu cațiva ani din fonduri europene și atrage astazi mulți turiști care vin in Satu Mare pentru a descoperi poveștile și istoria care inconjoara aceasta cetate, potrivit ProTV. Istoricul Cetații Ardud Origini și Primele MențiuniArdud, cunoscuta in maghiara ca Erdod și in germana ca Erdeed, iși trage numele de la padurile care acopereau regiunea. Prima atestare documentara dateaza…