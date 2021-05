Stiri pe aceeasi tema

- Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva va fi oprita luni, 10 mai 2021, pentru efectuarea reviziei tehnice lunare obligatorii, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva care administreaza monumentul istoric. Turiștii…

- Cetatea Devei va fi gazda unui eveniment de airsoft care va avea loc duminica, 9 mai 2021, intre orele 10:00-12:00, pe Platforma Artilerie Vest. Turiștii care vor vizita Cetatea dar și localnicii vor avea ocazia sa asiste la o prezentare a tacticilor de lupta folosite in airsoft, a echipamentului…

- Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva va fi funcționala luni, 26 aprilie 2021, doar de la ora 12:00, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva care administreaza monumentul istoric. Programul redus de funcționare…

- Ansamblul Folcloric ,,Silvana” al Centrului Cultural ,,Dragan Muntean” Deva, impreuna cu Serviciul Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva demareaza luni, 26 aprilie 2021, o acțiune de ecologizare a zonei Padurea Bejan din orașul nostru. La acțiunea de ecologizare participa membrii…

- Acțiunea va avea loc la Timișoara, cu implicarea a peste 500 de medici și asistenți medical care s-au inscris voluntar și vor vaccinal a foc continuu pe parcursul intregului week-end. O inițiativa inedita a administrației locale din Timișoara impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie din oraș…

- Telecabina care faciliteaza accesul la Cetatea Deva funcționeaza dupa un nou program, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva... The post Acces restricționat la Cetatea Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Program restricționat la Telecabina de la Cetatea Deva incepand din 28 martie 2021 din cauza masurilor impuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva funcționeaza incepand de duminica, 28 martie 2021, dupa…

- Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva va fi oprita luni, 15 martie 2021, pentru efectuarea reviziei tehnice lunare obligatorii, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva care administreaza monumentul istoric. Turiștii…