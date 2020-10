Cetatea Alba Iulia, fortificația sub formă de stea! Cea mai importanta fortareața a Transilvaniei, cetatea Alba Iulia sau cetatea Alba Carolina a fost terminata la inceputul secolului al XVIII-lea și avea ca scop apararea Transilvaniei impotriva Imperiului Otoman. Cetatea Alba Iulia este una dintre cele mai frumoase fortificații in forma de stea din lume. Cetatea Alba Iulia, in forma ei de stea pe care o știm azi, reprezenta dominația habsburgica din Ardeal și era unul dintre bastioanele importante ale puterii pe care Imperiul Habsburgic o exercita in zona. Cetatea Alba Iulia. Planul cetații Piatra de temelie a fost pusa in anul 1715, cand a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

