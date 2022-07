Stiri pe aceeasi tema

- SA „Moldovagaz” informeaza ca, potrivit situației de astazi, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate in perioada ianuarie - iunie 2022 constituie 162,5 milioane de lei. Din aceasta suma: - 59,2 mil. lei, pentru gazele naturale furnizate in perioada ianuarie - mai 2022 (inclusiv:…

- In perioada ianuarie – mai 2022p contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 10 238 milioane euro, comparativ cu 5 698 milioane euro in perioada ianuarie – mai 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 446 milioane euro, balanța serviciilor…

- Deficitul de cont curent a urcat la 10,2 miliarde de euro dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 5,7 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. „In perioada ianuarie – mai 2022, contul curent al balantei de plati…

- Timp de cinci luni, consumatorii casnici, persoanele juridice, dar și unele instituții bugetare au acumulat datorii la gaze in suma de 71 de milioane de lei. Anunțul a fost facut de șeful SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban. „Datoria acumulata de consumatorii casnici, persoanele juridice și organizațiile bugetare…

- Moldovagaz anunța ca volumul consumului de gaze naturale in luna iunie curent a constituit 25,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 23 % mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2021. Totodata, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2022 acest…

- Datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate in perioada ianuarie-aprilie ajuns la 112,123 miioane de lei. Despre aceasta a informat compania Moldovagaz, in conformitate cu situația din data de 09 iunie.