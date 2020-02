CESAR 2020 - "Les Miserables", premiul Publicului

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul sud-coreean "Parasite", regizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international la cea de-a 92-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles. La aceasta categorie au concurat productiile cinematografice…

- Sambata, 8 februarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București”, va fi proiectat filmul „Mizerabilii”.Regia ii aparține lui Ladj Ly, in rolurile principale jucand Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga și Issa Perica.

- Filmul "An Officer And A Spy" al controversatului regizor Roman Polanski conduce, cu 12 selecții, in topul nominalizarilor la cea de-a 45-a gala a premiilor Cesar, considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze, potrivit Variety.In topul nominalizarilor, anunțate miercuri dimineața,…

- Filmul "J'accuse", regizat de cineastul franco-polonez Roman Polanski, a carui lansare a fost marcata de o noua acuzatie de viol formulata impotriva artistului, se afla in fruntea nominalizarilor la premiile Cesar - 12 -, cele mai importante trofee ale cinematografiei franceze, au anuntat miercuri…

- Premiile Lumiere, acordate de presa straina din Franta, au incoronat luni seara lungmetrajul "Les Miserables", de Ladj Ly, drept marele castigator al editiei de anul acesta, cu trei trofee castigate, inclusiv pentru cel mai bun film, relateaza EFE. "Les Miserables", care a castigat si premiul Goya pentru…

- ​Nominalizarile la premiile OSCAR 2020 au fost anunțate, luni, de Academia americana de film, informeaza Hotnews. Gala de decernare a premiilor OSCAR va avea loc pe 9 februarie 2020. Nominalizarile la OSCAR 2020 au fost fi transmise LIVE, intr-o ceremonie prezentata de actorii John Cho și Issa Rae.…

- Lungmetrajul ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.In aceeasi…

