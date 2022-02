Stiri pe aceeasi tema

- „Solicit blocarea de indata a tuturor mijloacelor media de propaganda ale Rusiei – Sputnik, Russia Today etc – de pe teritoriul Romaniei, dar și de pe teritoriul Uniunii Europene”, scrie pe Facebook Dacian Cioloș. Fostul lider USR mai noteaza pe pagina sa de socializare ca Romania a tolerat ani in șir…

- Cateva mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele, dar se afla inca in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati, potrivit Reuters.

- Florin Citu, a subliniat joi, 24 februarie, ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni a Uniunii…

- In discuția pe care a avut-o vineri seara cu președintele Joe Biden, Klaus Iohannis a subliniat importanța coordonarii stranse și a unitații in aceste momente și a salutat deciziile luate la nivel aliat de consolidare a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic. Presedintele Romaniei a subliniat,…

- Klaus Iohannis a condamnat marți drept „inacceptabila amenințarea cu folosirea forței și tentativa de subminare a actualilor parametri ai arhitecturii europene de securitate” din partea Rusiei, cu ocazia unei convorbiri telefonice avute cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski in contextul tensiunilor…

- Andrei Caramitru susține ca, intr-o situație normala, premierul Nicolae Ciuca ar fi trebuit sa plece pentru acuzațiile de plagiat, dar pentru ca suntem in fața unui atac iminent al Rusiei asupra Ucrainei ar fi total neproductiv pentru Romania sa ramana fara premier tocmai in acest moment. ”Teoretic…