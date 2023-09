Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat miercuri seara Ordonanța de urgența pentru modificarea articolului 4, alin. (4), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel incat noile taxe și majorarile celor existente, pentru care premierul Ciolacu iși va angaja raspunderea in Parlament, sa poata intra in vigoare imediat. …

- Sub pretextul ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, dar si sub pretextul derapajelor de la angajamentul fața de Comisia Europeana, de a avea un deficit bugetar asumat de 4,4% din PIB, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere, pe portalul sau, “noaptea ca hotii”, un proiect de OUG de…

- Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul…

- Social Polițele Euroins, valabile pana pe 8 decembrie 2023 august 23, 2023 10:23 Autoritatea de Supraveghere Financiara a propus prelungirea termenului de valabilitate a polițelor EUROINS Romania cu 90 de zile. Ca urmare, Ministerul Finanțelor a publicat, saptamana trecuta, un proiect de ordonanța…

- Guvernul Romaniei a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G din Romania, chiar daca in ianuarie 2021, Guvernul adopta un memorandum care prevede excluderea companiilor chineze de la licitațiile pentru infrastructura. Decizia nr. 302/2023 privind acordarea autorizarii pentru LENOVO…

- Klaus Iohannis a promulgat vineri legea conform careia cetatenii care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 6 luni inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in localitatea de domiciliu. Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 115/2015…

- Primarul comunei Bixad, Ioan Tatar, a fost suspendat din functie, dupa raportul ramas definitiv al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) care a aratat ca a incalcat legea cand si-a angajat fiica la primarie, informeaza, miercuri, Prefectura Satu Mare, noteaza Agerpres."Avand in vedere raportul Agentiei…

- Comisia pentru mediu a Camerei Deputatilor a adoptat marți,, 27 iunie, mai multe amendamente la proiectul privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Potrivit unui astfel de amendament, "prin derogare de la art. 71…