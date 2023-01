CES 2023: Sony ne arată Afeela, maşina viitorului construită alături de Honda CES se deosebeste de alte show-uri tech prin abundenta de automobile pe care le etaleaza. Uneori pare sa fie chiar un show auto. Nu a fost o exceptie CES 2023, unde Sony a prezentat primul sau automobil, cunoscut sub numele de Afeela si dezvoltat alaturi de Honda. Afeela va fi pus in vanzare in 2025 si este evident un automobil electric. Sony prezentase deja un concept de automobil in 2020, Vision-S, cu design minimalist si futurist. Pe atunci demo-ul se axa pe senzorii si camerele Sony. In 2022 o versiune SUV a sa aparea la CES, iar acum ne apropiem de un model comercial. Sony are un parteneriat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

