- Acer a lansat in cadrul evenimentului #NextAtAcer ce a avut loc la Las Vegas o suita de laptopuri de gaming noi și puternice din seria Nitro dotate cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ din generația a 13-a și cu GPU NVIDIA® GeForce RTX™ din seria 40. Destinate jucatorilor ocazionali care sunt…

- Maserati a prezentat SUV-ul Levante in 2016, iar in 2020 a primit un bine meritat facelift. Odata cu el și-a facut apariția in gama și un sistem de propulsie micro hibrid. Din cate se pare, Levante va imbrațișa de tot electrificarea, cel puțin asta spun cele mai noi informații. Potrivit celor de Autocar,…

- Prima generație Toyota C-HR a debutat in 2016, astfel ca a venit momentul sa ne pregatim de sosirea unei noi iterații a SUV-ului. Evenimentul va avea loc in 2023, dar, pana atunci, conceptul din aceste imagini ne da cateva indicii la ce sa ne așteptam. Numele sau este C-HR Prologue și a fost desenat…

- In urma cu cateva zile, constructorul japonez ne-a oferit cateva imagini sugestive cu viitoarea generație a lui Prius. Modelul hibrid, care a debutat in 1997, va intra in cea de-a cincea generație. Noul model este descris de Toyota ca fiind un "Hybrid Reborn" și promite sa aduca o serie de noutați.…

- Toyota GR86, modelul sportiv accesibil al marcii nipone, ar putea primi motoare hibride odata cu lansarea viitoarei generații. Informația a aparut in presa japoneza, mai exact pe site-ul Best Car Web. Pe langa un propulsor electrificat, se pare ca viitoarea generație a acestui model nu va mai fi dezvoltata…

- Apple, producatorul iPhone, a anunțat, intr-un interviu catre Wall Street Journal, ca vor utiliza in viitor portul USB-C pentru electronice. Utilizarea acestei mufe va deveni obligatorie in Uniunea Europeana pentru toți producatorii de telefoane mobile din 2024. UE a decis ca acesta va fi utilizat in…

- Denis Le Vot, directorul general Dacia, a prezentat strategia marcii de la Mioveni cu privire la tranziția catre o gama de modele electrice. Dacia a lansat, deja, primul sau model electric, Spring, inca din vara anului trecut. Cu toate acestea, Spring este o mașina de dimensiuni foarte mici, ideala…

- Fiat se pregatește sa lanseze cea de-a doua generație a lui 500X. Actuala generație a fost lansata in 2014 și a primit un facelift in 2018, care a adus cateva imbunatațiri estetice și tehnice. Modelul este inrudit cu Jeep Renegade, fiind bazat pe platforma comuna FCA Small Wide 4x4. Acum, potrivit unor…