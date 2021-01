CES 2021: Lenovo va lansa noi produse inovatoare In cadrul CES 2021 au fost prezentate mai multe noutați din portofoliul companiei Lenovo. Aceștia urmaresc sa raspunda nevoilor și cerințelor utilizatorilor, astfel noua strategie e menita sa transforme felul in care utilizatorii traiesc și lucreaza. Noul portofoliu de dispozitive va fi definit de tehnologii mult mai inteligente și inovatoare și progrese ale unor dispozitive deja existente pentru a facilita navigarea utilizatorilor. Mai multa mobilitate Lenovo a anunțat patru noi dispozitive care vor ajunge in portofoliul premium, dedicate utilizatorilor flexibili. Unul dintre cele mai remarcate… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

